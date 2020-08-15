Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН в пятницу, передает tut.by









Гутерриш подчеркнул важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права.





— Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. Утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с лицами, содержащимися под стражей, должны быть тщательно расследованы, — говорится в сообщении.





Там также указано, что генеральный секретарь ООН призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране.





Напомним, выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК за Александра Лукашенко якобы проголосовало 80,1% избирателей, Светлане Тихановской отдали 10,1% голосов, хотя, судя по протоколам с тех участков, где считали голоса честно, реальные результаты примерно с точностью до наоборот.





Сразу после подведения первых итогов голосования в Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с правоохранителями. Они жестоко подавлялись силовиками с применением резиновых пуль, светошумовых гранат и прочих подобных средств. Во время задержаний и потом в тюрьмах, по свидетельствам вышедших оттуда, людей жестоко избивали и откровенно измывались, даже не обращия внимания на то, кто это - пожилой человек, женщина или подросток.





За 4 дня в Беларусибыли были задержаны почти 7 тысяч человек. Они содержались в бесчеловечных условиях - в камерах, расчитанных на 4-6 человек, держали по 30-40 человек, людей не кормили сутками.





После этого в Беларуси начались массовые, подчеркнуто мирные протесты: по всей стране люди стали выстраиваться на улицах в «цепи солидарности» с пострадавшими от милицейского насилия и произвола.





К протестам с требованием пересмотра итогов выборов президента присоединились десятки госпредприятий, в том числе Минские автомобильный и тракторный заводы, «Белшина», «Беларуськалий», «Гродно Азот», «Милавица» и другие.



