Количество голосов, поданных за кандидатов, практически не отличается от ранее озвученных предварительных результатов, пишет elections2020





Однако на сайте официальных белорусских профсоюзов именно вчера появилось вот такое сообщение:





“В национальный профцентр поступают многочисленные обращения от трудовых коллективов различных предприятий страны с просьбой обратиться в Генеральную прокуратуру по вопросу правовой оценки прошедшей избирательной кампании. Все такие обращения нами направляются в Генеральную прокуратуру, которая непосредственно осуществляет надзор за исполнением законодательства и правомочна оценивать весь избирательные процесс”.





То есть Ермошина и Компания, наплевав на Генпрокурора, не дождавшись результатов проверки, поспешили объявить результат.





Между тем с требованием проверки результатов выборов обратились два крупнейших профсоюза - энергетики, газовой и топливной промышленности, а также профсоюз нефтехимической и горной промышленности. Это не десятки - это сотни тысяч людей.





Вот для примера обращение профсоюза нефтянников.





"9 августа 2020 г. состоялись выборы Президента Республики Беларусь. На текущий момент мы имеем обращения первичных профсоюзных организаций крупных промышленных предприятий, публичные заявления от членов профсоюза о том, что с 9 по 12 августа 2020 г. сотрудники силовых структур проявили чрезмерную жестокость и совершали противоправные действия (необоснованные задержания, избиения при задержании и т.д.), суды на основании протоколов присуждали необоснованные штрафы и аресты. Данные случаи обсуждаются на предприятиях, вызывают социальную напряженность в трудовых коллективах в целом. У работников нет чувства безопасности за себя и за членов своих семей (имеются случаи задержания при передвижении на смены/сразу после смены). Это дает возможность выдвигать требования по освобождению незаконно удерживаемых граждан, привлечению к ответственности сотрудников силового блока, говорить о забастовках, которые могут иметь как катастрофические последствия для предприятий непрерывного цикла, так и самих работников и членов их семей, звучат призывы о предоставлении протоколов с участковых избирательных комиссий.

В связи с этим:

мы полностью осуждаем чрезмерное насилие со стороны сотрудников силового блока, которые должны обеспечивать порядок и защищать жизнь и здоровье мирных граждан;

мы настаиваем на п ведении публичного расследования о применении чрезмерной силы сотрудниками силового блока, привлечь к ответственности виновных;

мы призываем вышестоящие суды, прокуратуры городов и районов рассмотреть все заявления об опротестовании решений судов, провести изучение всех имеющихся материалов, дополнительный и объективный опрос свидетелей, неукоснительно отменить решения об аресте и наложении штрафов;

мы требуем не допускать применения дисциплинарных взысканий и увольнения работников за совершение проступков, не связанных с трудовой деятельностью; мы обращаемся к местным органам власти оказать необходимую материальную и психологическую помощь всем пострадавшим от действий сотрудников силового блока;

мы призываем обеспечить работникам предприятий возможность ознакомиться с итоговыми протоколами избирательных комиссий, дать правовую оценку всем фактам нарушений, проверить правильность подсчета голосов;

мы выступаем за бесперебойное обеспечение работы сети интернет как одного из важнейших источников эффективности работы многих организаций, а также получения оперативной информации о событиях, происходящих на предприятиях отрасли; мы предлагаем диалог и обсуждение имеющихся проблемных вопросов, в том числе с привлечением широкого круга средств массовой информации, вместо «эскалации» насилия!





Ермошина пошла ва-банк, просто наплевав на Генпрокурора, потому что еще вчера она заявила: "Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает". Глава ЦИК публично объявила себя выше закона, а генпрокурор молчит.





В кратком комментарии координатор кампании " Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович отметил, что президентские выборы превратились в неприкрытую и грязную уголовщину.





"ИК приняла решение признать победу в первом туре Александра Лукашенко, а выборы состоявшимися. Все, что мы думаем об этих выборах, неоднократно нами комментировалось, в том числе и в нашем отчете , который мы представили общественности 10 августа.





Добавить можно только одно: то, что происходило во время этих выборов - это масштабная, неприкрытая и грязная уголовщина, это сплошное пренебрежение всеми избирательными правами граждан и, конечно, заседание ЦИК, которое состоялось 14 августа, повторюсь, чистой воды уголовщина. Поэтому и заседание прошло фактически в закрытом режиме, оно не транслировалось. Эти люди хорошо понимают, какая реакция общества будет на такое решение".





Как объявил накануне ЦИК, всего на выборах проголосовало 5 818 955 человек, во время досрочного голосования — якобы 2 806 640 человек.



