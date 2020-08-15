Как отмечается в отчете, на сегодня обработаны протоколы от 989 избирательных участков из 5767. На 298 избирательных участках из 989 обработанных — уже выявлены несоответствия. В результате сравнения официальных протоколов УИК с фотографиями бюллетеней от пользователей доля «нечестных» протоколов составляет 30%.





— Это доля зависит от количества обработанных и проверенных бюллетеней по каждому участку. Мы продолжается изучение протоколов уже видно, что доля фальсификаций, по нашим оценкам, вырастет, — отмечают в «Голосе». — Примечательно, что на всех 298 участках с обнаруженными, по нашим данным, фальсификациями, победу по протоколам одержал Александр Лукашенко — с результатом выше 75%.





Как поясняют инициаторы проекта, чтобы найти фальсификации, сравниваются итоги протокола УИК с количеством фотографий бюллетеней в «Голосе» на избирательном участке. Если на конкретном участке за кандидата поступило больше фотографий бюллетеней, чем отражено голосов в официальном протоколе, то появляются основания говорить, что результаты сфальсифицированы.





Как проголосовали за Лукашенко





Голоса за Александра Лукашенко вызывают вопросы, отмечают участники платформы.





По данным «Голоса», на 989 участках, согласно официальным протоколам, Александр Лукашенко набрал 62,5% голосов.





— Это ощутимо меньше итоговых данных ЦИК в 80,1%. Важно понимать, что даже показатель в 62,5% не может считаться достоверным при наличии фальсификаций. Они, в свою очередь, уже обнаружены, по нашим данным, на каждом третьем участке из обработанных. А значит, результат в 80,1% становится математически и логически невозможным.





Как голосовали за Тихановскую





На 989 избирательных участках (17% от всего количества), согласно протоколам, Светлана Тихановская официально набрала 393 193 голоса. А это 66,8% от всех 588 622 голосов, которые, по данным ЦИК, она получила на президентских выборах. Получается, что на оставшиеся 4778 участков приходятся всего 33,2% голосов за Тихановскую.





— На основе этого можно утверждать, что официальные данные итоговых участковых протоколов расходятся с результатами президентских выборов, которые озвучил ЦИК, — прокомментировали в «Голосе»





Сегодня на платформе «Голос» зарегистрировано более 1,24 млн человек, которые уже предоставили фото 507 477 бюллетеней.



