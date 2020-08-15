Двух депутатов Европарламента не пустили в Беларусь

Члены Европарламента планировали посетить Беларусь с 14 по 16 августа.





"Четырнадцатого августа власти Беларуси отказали во въезде в Беларусь двум членам Европейского парламента: польскому депутату ЕП от фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", главе делегации Европарламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню, и литовскому депутату от партии "Обновленная Европа", постоянному докладчику ЕП по Белоруссии Пятрасу Ауштрявичюсу", - сообщает РИА Новости.





Причина отказа не сообщается.





Как отметили депутаты в совместном заявлении, такие действия властей Беларуси показывают, "что они отказываются от любой возможности для диалога".





Ранее глава Европарламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против мирных демонстрантов и отпустить задержанных. Он отметил, что "народ Беларуси имеет право на протест".





"Использование грубой силы государством должно иметь последствия в соответствии с международным правом", – написал Сассоли.





Глава Еврокомиссии потребовала санкций в отношении белорусских чиновников

Напомним, что накануне прошла экстренная видеоконферения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, на которой обсуждалась ситуация, сложившаяся в Беларуси после президентских выборов.





По ее итогам было принято решение о введении дополнительных санкций в отношении ряда лиц, которые причастны к нарушению прав человека в республике. Какие ограничения ожидают и кого именно, пока не известно.





Выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным Центризбиркома, в первом туре победил Александр Лукашенко - за него проголосовали более 80% избирателей. Недовольные озвученными результатами люди с вечера 9 августа ежедневно выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих. До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками – в отношении участников акций применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе сотрудники правоохранительных органов.











