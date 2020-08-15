Игорь Эйдман считает:





В Беларуси сейчас борются три силы, имеющие разные цели:





Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка;

белорусское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской;

Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировав его.

Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию. А именно это – истинная цель Путина.





Поэтому, только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость.



