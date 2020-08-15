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Путин заинтересован в том, чтобы сохранить ослабленного Лукашенко. Поэтому, только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость

Известный российский социолог Игорь Эйдман высказал свое мнение о "планах Путина" в связи с белорусской ситуацией.

Игорь Эйдман считает: 

В Беларуси сейчас борются три силы, имеющие разные цели:

Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка;
белорусское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской;
Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировав его.
Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию. А именно это – истинная цель Путина.

Поэтому, только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость.
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