















Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность словами Александра Лукашенко, который обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба МИД Украины.





"МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси", – говорится в сообщении.





Доказательств причастности украинцев к событиям в Беларуси нет. В то же время есть доказательства причастности 28 наемников ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси, в участии в террористической деятельности на Донбассе, сообщается в релизе.





В МИД добавили, что факты причастности вагнеровцев к террористической деятельности на Донбассе были "подробно изложены" в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск, но их почему-то Беларусь отправила в РФ.





"Зато вагнеровцы, по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и в дальнейшем совершать преступления на территории суверенных государств", – добавили в ведомстве.





Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 14 августа сказал, что его ведомство не получило официальный ответ от Беларуси по выдаче России задержанных "вагнеровцев".