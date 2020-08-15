«Всечестные отцы, дорогие братья и сестры во Христе!





Мы с вами переживаем тяжелый период нашей истории, уже омрачившийся пролитой в результате насилия кровью. Чего, казалось бы, мы, в нашей мирной и спокойной Беларуси, не готовы были ожидать ни при каких условиях. И, тем не менее, — это случилось.





И случилось, очевидно, потому, что нельзя играть с Правдой, коверкая и кромсая ее в угоду политической целесообразности. Ибо Правда — это тот ценностный феномен и смысловая категория, за которой стоит — БОГ! И если Правда берется в кавычки и легким движением руки превращается в ложь, то попирается Тот, Кто — Отец Правды! И на арену выходит другой отец. Отец лжи. Которого, как мы знаем из Слова Божия, зовут — Дьявол! И еще мы о нем знаем, что «Он был человекоубийцей от начала» (Ин. 8, 44).





Значит, кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал, либо принуждал других убивать Правду! О том, что так НЕЛЬЗЯ поступать тем, кто считает себя православным христианином, предупреждали наши священники, взывавшие к их совести и напоминавшие Заповеди Божии! Но, к сожалению, их слушали в последнюю очередь.





Теперь нам всем предстоит проделать непростой путь преодоления политического кризиса и нравственного очищения. Которого не бывает без искреннего и глубокого покаяния и которому нам всем придется научиться! Чтобы мы смогли просить прощения себе и прощать других!





И опыт последних дней, когда на улицы наших городов вместо избитых мужей, сыновей, братьев вышли их жены, матери, сестры — с цветами и улыбками, оказалось, что духовный закон: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12. 21) — работает! Любовь вернула мир и остановила насилие! Это ли не чудо! Я всемерно благодарю тех, кто нашел это удивительное решение и призываю на вас благословение Божие!





Верю, что Любовь и Мир помогут всем нам вернуть и Правду! Вернуть в наши души, в наши дома и семьи, в отношения общества и государства. И Правда позволит нам всем вернуть доверие друг к другу. Особенно к тем, кто, имея присягу служить белорусскому народу, неоправданно жестоко относился к нему в эти дни. Пусть цветы и улыбки наших прекрасных девушек и женщин помогут и вам исцелиться от токсинов зла и агрессии!





Вечная память погибшим и утешения их родным и близким!





Скорейшего выздоровления всем пострадавшим и свободы тем, кто ее еще ожидает!





И пусть будут справедливо, честно и открыто расследованы все факты обмана, насилия и жестокости, чтобы совершилось Правосудие и восторжествовала Пр !»





Напомним, что и митрополит Минский Павел вчера признал, что поторопился поздравить Лукашенко с победой.