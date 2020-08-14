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Лукашенко: если человек уже лежит, его не надо бить

Лукашенко утверждает, что протестующие якобы «заезжают» на спецназовцев со спины с «ножами и заточками».

Александр Лукашенко, утверждает ЦИК, снова одержал победу на президентских выборах в Беларуси / REUTERS 

Александр Лукашенко, которого ЦИК назвала победителем президентских выборов в Беларуси, прокомментировал насилие со стороны силовиков по отношению к протестующим. Слова Лукашенко цитирует государственное издание Белта

«Мы с вами снова возвращаемся к вопросам дел даже не в Беларуси, а Минска. Не скажу, что катастрофа какая-то или уже совсем перенапряжена ситуация, впрочем проблем хватает, и вопросов хватает, которые надо решать», - начал он. 

Лукашенко вспомнил о «действующих лицах», которые якобы участвуют в протестах. Также он считает, что среди граждан немало митингующих «с криминальным прошлым, притом приличным уголовным прошлым. Ну и наши – где дети, а где совсем не дети». 


Лукашенко сказал, что не может кому-то предъявить претензии. 

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все же славяне, если уж человек упал и лежит, его не надо бить. То есть, должен же быть какой-то тормоз», - ответил Лукашенко. 

При этом он утверждал, что протестующие якобы «заезжают» на спецназовцев со спины с «ножами и заточками». ОМОН же, по мнению Лукашенко, пытается этих людей защитить.
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