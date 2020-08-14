+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Премьер Польши представил план солидарности с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил в пятницу основные положения плана помощи Беларуси, который получил название план солидарности с Беларусью.


Об этом сообщает TVN 24.

По его словам, план базируется на трех китах: безопасности, открытости и солидарности. "Не может быть безопасных Польши и Европы без безопасной Беларуси", - сказал Моравецкий, выступая в польском Сейме.

План предусматривает, среди прочего, поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчение их въезда в Польшу и доступа на рынок труда, поддержку независимых СМИ и неправительственных организаций.

"Польша может стать вторым домом для репрессированных и раненых белорусов", - подчеркнул он.

"Мы видим в Беларуси большой интерес гражданского общества пробиваться к свободе и демократии. Мы хотим помочь белорусскому народу в этих стремлениях", - добавил Моравецкий.

Он напомнил, что предложил провести внеочередное заседание Европейского совета по вопросу Беларуси. По его словам, сегодня все больше лидеров ЕС поддерживают идею саммита.


Премьер Польши также призвал власти Беларуси рассмотреть возможность повторных выборов с участием международных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время массовых акций протеста.

Литва предлагает создать фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]