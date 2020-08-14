Депутату Европарламента отказали во въезде в Беларусь

Об этом сообщил пресс-екретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет "Радио Свобода"





Органы, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать о причинах такого решения", - сказал он.





Бедронь, глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, и Пятрас Ауштрявичюс, докладчик Европарламента по Беларуси, планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить ситуацию после выборов, встретиться с задержанными гражданами, должностными лицами и неправительственными организациями.





Пока неизвестно, попытается ли Ауштрявичюс сам приехать в Беларусь.





Напомним, министры иностранных дел ЕС в пятницу на внеочередной Видеовстречи согласились подготовить санкции в связи с насилием на митингах и фальсификациями выборов в Беларуси.





Польша активно продвигает в ЕС введение персональных санкций в отношении Беларуси.