Пересмотр результатов выборов и санкции: в Германии рассказали о планах ЕС по Беларуси
Глава МИД Германии Гайко Маас считает, что Евросоюз должен усилить давление на Беларусь.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что результат выборов президента в Беларуси необходимо пересмотреть, а виновных в избиении протестующих наказать санкциями.
Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте МИД Германии , об этом Маас заявил сегодня перед чрезвычайным заседанием Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.
"Как Европейский Союз, мы хотим сегодня значительно усилить давление на Беларусь. Результат выборов должен быть пересмотрен, и в отношении лиц, которые виновны в жестоком обращении с мирными демонстрантами, надо ввести санкции", - подчеркнул Маас.
20:03 14/08/2020
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