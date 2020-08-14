Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет, что результат выборов президента в Беларуси необходимо пересмотреть, а виновных в избиении протестующих наказать санкциями.





Как сообщается на официальном Twitter-аккаунте МИД Германии , об этом Маас заявил сегодня перед чрезвычайным заседанием Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции.





"Как Европейский Союз, мы хотим сегодня значительно усилить давление на Беларусь. Результат выборов должен быть пересмотрен, и в отношении лиц, которые виновны в жестоком обращении с мирными демонстрантами, надо ввести санкции", - подчеркнул Маас.



