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Председатель последнего легитимного белорусского парламента обратился к руководителям стран мира

Семен Шарецкий, спикер последнего демократично избранного парламента Беларуси, просит руководителей демократических государств помочь белорусскому народу в борьбе за свободу.

После референдума 1996 года Верховный совет 13-го созыва был распущен. Через несколько лет асьля рэфрэндуму 1996 году Вярхоўны Савет 13-га скліканьня быў распушчаны. После безуспешной попытки импичмента президенту Верховный Совет был распущен, Шарецкий эмигрировал и теперь живет в США.

Видео опубликовало Радио Свабода.
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