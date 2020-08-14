После референдума 1996 года Верховный совет 13-го созыва был распущен. Через несколько лет асьля рэфрэндуму 1996 году Вярхоўны Савет 13-га скліканьня быў распушчаны. После безуспешной попытки импичмента президенту Верховный Совет был распущен, Шарецкий эмигрировал и теперь живет в США.



















