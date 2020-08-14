



"Когда меня после задержания отвели на допрос, следователь совал мне какие-то бумаги, требовал сдать подельников, каких-то 30 человек. Говорил, что кто-то меня сдал, что мне грозит 12 лет. Меня до этого били по голове. Я не понимал, что происходит, просто требовал адвоката и ничего не подписал", - рассказал Рогов "Интерфаксу" в пятницу.





"После меня был допрос у Артема. У него были красные глаза, синие веки, лицо вообще не напоминало лицо, его допрос был часа два. Но он сказал, что тоже ничего не подписывал", - заверил собеседник агентства.





У активиста диагностирована черепно-мозговая травма.





По словам Рогова, их задержали в ночь на 11 августа. "Мы решили двигаться подальше от митинга, представляли, что будет творить ОМОН. Успели посмотреть, пока интернет еще был пару, видео с задержаний. Ни с того, ни с его на нас выбежали сотрудники ОМОНа. Меня поймали первым, сходу начали избивать, а затем потащили к автозаку, где избиения продолжились", - говорит активист.





Рогов отметил, что после первых ударов по голове начал терять сознание и плохо понимал, что происходит, однако запомнил, что его переводили из автозака в автозак, но как их привезли в какое-то здание, помнил уже плохо. "В последнем меня кинули на пол, сорвав с меня ботинки, а сверху просто накидали еще людей", - утверждает он.





11 августа государственное агентство "БелТА" опубликовало запись, на которой несколько избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Беларусь с туристической целью. Новость сопровождалась подписью, что задержаны "провокаторы беспорядков".





"Не помню, как нас выводили, очнулся возле забора, лицом в земле. Так нас на земле продержали до утра, время от времени били. Артем был неподалеку от меня, а тех националистов, которые были на видео, рядом не было, я видел их только утром. Все это время пока мы там были, нам не давали сходить в туалет, не давали воды", - сообщил Рогов.





Активиста отпустили вместе с журналистом "Медузы" Максимом Солоповым.





"Меня отвели на 4 этаж, где был допрос. Там сказали быстро подписать документы о депортации. Я постоянно спрашивал про Артема, почему его не привели, но представитель МИД Беларуси сказал, что по нему нет информации. Когда я встретил наших представителей посольства, оказалось, что они не знали о ситуации с Артемом, а когда узнали, пытались и его выдернуть, но у них не получилось. У них была договоренность по нему, но власти Беларуси почему-то решили так", - подчеркнул Рогов.





Вечером 11 августа Рогова отпустили с условием "немедленного выезда из страны". Он уже прибыл в Москву.





Позже госагентство "БелТА" сообщило, что Следственный комитет Беларуси возбудил дело об участии в массовых беспорядках (ст.293 УК Беларуси), Важенков и Рогов проходят по нему в качестве подозреваемых. Им грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.





Как сообщалось, в Беларуси с 9 августа проходили акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,12%.





С 9 августа на акциях протеста было задержано порядка 6,7 тыс. человек, порядка 250 были госпитализированы с различными травмами, один человек, по официальной информации, погиб.





Затем по всей стране начались новые массовые мирные акции, осуждающие насилие со стороны правоохранительных органов. Кроме того, протестующие требуют пересчета голосов либо проведения новых выборов в Беларуси.