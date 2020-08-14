Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".





Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в пятницу в Брюсселе.





"Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто", - сказал он.