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Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на заседании в пятницу приняли решение ввести санкции в отношении официальных лиц Беларуси.

Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека". 

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, заседание которого проходит в пятницу в Брюсселе.

"Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто", - сказал он.
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