Меркель жестко осудила насилие в Беларуси

"Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию... Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших", - заявил Зайберт, добавив, что Меркель призвала "Беларусь освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться".





"Тот факт, что фундаментальные права в Беларуси попираются ногами, совершенно неприемлемо", - подчеркнул представитель правительства, указав, что на сегодняшнем заседании СМИД ЕС, посвященном событиям в Беларуси, "с нашей точки зрения также должна идти речь о санкциях в отношении тех, кто ответственен за нарушение прав людей".





В пятницу главы МИД ЕС проводят экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Беларуси и возможные санкции в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.



