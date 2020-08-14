Меркель жестко осудила насилие в Беларуси
Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко осудила насилие в отношении демонстрантов в Беларуси и призвала к освобождению всех задержанных, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию... Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших", - заявил Зайберт, добавив, что Меркель призвала "Беларусь освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться".
"Тот факт, что фундаментальные права в Беларуси попираются ногами, совершенно неприемлемо", - подчеркнул представитель правительства, указав, что на сегодняшнем заседании СМИД ЕС, посвященном событиям в Беларуси, "с нашей точки зрения также должна идти речь о санкциях в отношении тех, кто ответственен за нарушение прав людей".
В пятницу главы МИД ЕС проводят экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Беларуси и возможные санкции в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.
Источник: ria.ru
19:10 14/08/2020
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