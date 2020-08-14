



"Фронт Национального спасения Беларуси готовит материалы для открытия уголовного дела на гражданина Беларуси Лукашенко А.Г. В составе этих материалов будут документально представлены фото и видео материалы, подтверждающие факты совершения им уголовных преступлений против граждан Республики Беларусь, а также всего белорусского народа в целом", - говорится в заявлении Цепкало, опубликованном в его Telegram-канале.





По словам политика, у него "имеется договоренность с рядом зарубежных юристов в отношении подготовки документов по формированию обвинения Лукашенко А.Г. в Международном Суде в Гааге".





"Просим белорусских юристов подключиться к данному процессу с перечислением норм белорусского и международного законодательства, которые нарушил гражданин Лукашенко"., - продолжил Цепкало





"Просим также всех граждан Республики Беларусь предоставлять нам фото и видео материалы подтверждающие факты совершения Лукашенко А.Г. уголовных преступлений, а также нарушения прав и законных интересов белорусских граждан. Эти материалы будут приложены в качестве документальных свидетельств к статьям обвинения Лукашенко А.Г.", - добавил политик.





Ранее Цепкало сообщил о создании фонда помощи пострадавшим во время акций протестов в Беларуси, членам избирательных комиссий, которые не принимали участия в фальсификации выборов, и сотрудникам белорусского ОМОНа, отказавшимся применять силу против митингующим.