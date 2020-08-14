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Цепкало сообщил о сборе материалов для открытия уголовного дела на Лукашенко

Оппозиционный политик Валерий Цепкало заявил, что создаваемый им фронт национального спасения Беларуси готовит материалы для открытия уголовного дела на президента Беларуси Александра Лукашенко.


"Фронт Национального спасения Беларуси готовит материалы для открытия уголовного дела на гражданина Беларуси Лукашенко А.Г. В составе этих материалов будут документально представлены фото и видео материалы, подтверждающие факты совершения им уголовных преступлений против граждан Республики Беларусь, а также всего белорусского народа в целом", - говорится в заявлении Цепкало, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам политика, у него "имеется договоренность с рядом зарубежных юристов в отношении подготовки документов по формированию обвинения Лукашенко А.Г. в Международном Суде в Гааге".

"Просим белорусских юристов подключиться к данному процессу с перечислением норм белорусского и международного законодательства, которые нарушил гражданин Лукашенко"., - продолжил Цепкало

"Просим также всех граждан Республики Беларусь предоставлять нам фото и видео материалы подтверждающие факты совершения Лукашенко А.Г. уголовных преступлений, а также нарушения прав и законных интересов белорусских граждан. Эти материалы будут приложены в качестве документальных свидетельств к статьям обвинения Лукашенко А.Г.", - добавил политик.

Ранее Цепкало сообщил о создании фонда помощи пострадавшим во время акций протестов в Беларуси, членам избирательных комиссий, которые не принимали участия в фальсификации выборов, и сотрудникам белорусского ОМОНа, отказавшимся применять силу против митингующим.
Интерфакс
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