14 августа в 14.16 появилось сообщение о том, что ЦИК утвердил итоги выборов: президентом якобы избран Александр Лукашенко, которому Ермошина "нарисовала" 80,1% избирателей. За Светлану Тихановскую якобы проголосовало только 10,12% избирателей, Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,21%, Сергея Череченя - 1,14%, против всех - 4,59%. Явка в целом по стране составила 84,28%.





- Лидия Михайловна, пыталась вам дозвониться на рабочий номер в кабинет…





- Нас просто нет там в здании. Мы опасаемся за свою безопасность. Я отпустила всех сотрудников и уехала сама. Мы находится в очень напряженном положении и состоянии.





- Что вы думаете по поводу происходящего в Минске и стране после того, как на улицы вышли люди?





- Происходит то, к чему звали - попытка организации цветной революции. Люди думают, что они выходят по собственной инициативе. На самом деле все срежиссировано.





- Заседание комиссии утвердило те цифры, которые мы видим в сообщении государственного агентства БелТА? 80,1%…





- Да-да. Ну, наверное, у меня перед собой данных нет. Но я думаю, что да. Итоги сегодня подведены официально, заседание комиссии состоялось в 12 часов дня.





- У многих после того, как они проголосовали в воскресенье и увидели очереди на участках, возник вопрос: как сейчас можно узнать результат в конкретной школе, на конкретном избирательном участке? Это возможно сделать?





- Боюсь, что нет. Дело в том, что участковые комиссии прекратили свои полномочия и все протоколы сданы в территориальные комиссии. А сегодня прекратили полномочия уже и территориальные после подведения итогов выборов.





- Поскольку выборы официально состоялись и результаты официально подведены, что дальше? Когда может быть инаугурация?





- Это определяет "избранный" глава государства. Пока я ничего не знаю. И в принципе нам было не до этого в эти дни.





- По-прежнему удостоверение президенту вручаете вы?





- В Конституции написано, что председатель Центральной комиссии проводит инаугурацию. Ну и дальше есть специальный регламент этой процедуры вместе с вручением удостоверения.





- 11 августа кандидаты в президенты Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая подали свои жалобы, Светлана Тихановская сделала это раньше. Что с жалобами кандидатов в президенты?





- Все эти жалобы рассматривались сегодня. Жалобы отклонены. У Канопацкой она вообще была по поводу того, что назначил неправомочный орган - потому что парламент отработал только три года. На что я ей сказала: «Для чего же тогда участвовать в выборах, заранее предполагая, с ее точки зрения, что они назначены не тем органом?».





Что касается Дмитриева, то там тоже были даны ответы. Ну и было длинное подробное выступление от члена Центральной комиссии с правом совещательного голоса Дика, который представляет госпожу Тихановскую и ее жалобу.





- Тоже отклонено?





- Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну».





- После видеообращения Тихановской из Минска с просьбой не выходить на акции протеста в интернете стали обсуждать - действительно ли это ваш диван и ваш кабинет?





- Это мой диван. Она записывала это обращение без меня.





- Как так получилось, что она была в вашем кабинете без вас?





- Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла.





Напомним, 11 августа в соцсетях появилась видеозапись, на которой бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, не поднимая глаз от листа, зачитывает текст. В нем она обращается к протестующим и просит их не выходить на акции протеста, аргументируя тем, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в Беларуси.





Позже МИД Литвы объявил, что Тихановскую вынудили записать это заявление в обмен на возможность уехать из страны. Литва предоставила ей и ее детям госохрану и статус гостьи.