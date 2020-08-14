С таким предложением он выступил во время экстренной видеоконференции глав МИД ЕС в пятницу, сообщает "Европейская правда"





"На сегодняшнем заседании Совета иностранных дел я призвал к специальной сессии Совета ООН по правам человека по Беларуси, индивидуальным санкциям за применение чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также к созданию фонда ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси", - рассказал Линкявичус в Twitter.



