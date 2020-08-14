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Литва предлагает создать фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал к введению персональных санкций в отношении Беларуси и созданию в ЕС фонда поддержки жертв репрессий.

С таким предложением он выступил во время экстренной видеоконференции глав МИД ЕС в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании Совета иностранных дел я призвал к специальной сессии Совета ООН по правам человека по Беларуси, индивидуальным санкциям за применение чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также к созданию фонда ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси", - рассказал Линкявичус в Twitter.


Министры иностранных дел Евросоюза проводят в пятницу внеочередную видеоконференцию, и Беларусь является одной из тем на повестке дня.
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