Силовики около Дома правительства опустили щиты - девушки плачут, обнимают их и дарят цветы
Позже людей попросили разойтись, но несколько тысяч протестующих остается на площади Независимости.
У Дома правительства собрались тысячи человек. В их числе - сотрудники МТЗ, которые прошли колонной по проезжей части вдоль проспекта. Дом правительства охраняют силовики в военной форме. Они опустили щиты. К одному из них подбегают девушки и обнимают. Многие плачут, пишет "Комсомольская правда".
Силовиков у здания становится больше, вход в Дом правительства перекрыт. Все отходят назад и кричат силовикам: «Не провоцируйте!» Людей просят разойтись, они отвечают: «Мы везде».
18:24 14/08/2020
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