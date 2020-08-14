В Беларуси на фоне протестов начали увольняться силовики





Следователь Брестского межрайонного отдела Александр заявил в Инстаграм, что уволился «потому что не сможет больше работать, делая вид, что в стране ничего не происходит» после выборов.





Еще один сотрудник Следственного комитета Илья написал, что после 12 лет службы «пришло время снять погоны и встретить изменения с гордо поднятой головой».





Также об увольнение заявила сотрудница беларуской милиции Дарья, так как ей «стыдно за милицию, мне стыдно за ОМОН, с которым я стояла бок о бок на различных массовых мероприятиях».







