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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Беларуси на фоне протестов начали увольняться силовики

Сотрудники разных силовых органов Беларуси начали публиковать в социальных сетях посты об увольнении с работы на фоне протестов после президентских выборов.


Следователь Брестского межрайонного отдела Александр заявил в Инстаграм, что уволился «потому что не сможет больше работать, делая вид, что в стране ничего не происходит» после выборов.

Еще один сотрудник Следственного комитета Илья написал, что после 12 лет службы «пришло время снять погоны и встретить изменения с гордо поднятой головой».

Также об увольнение заявила сотрудница беларуской милиции Дарья, так как ей «стыдно за милицию, мне стыдно за ОМОН, с которым я стояла бок о бок на различных массовых мероприятиях».
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