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Солигорск скандирует: "Бастуем!"

В первой половине дня гендиректор Беларуськалия объезжал рудники с призывом не выходить на митинги, но Солигорск вышел.

Солигорск скандирует: "Бастуем!"
В эти минуты проходит митинг на центральной площади. 

Вчерашнее мямление министра Караева с извинениями на людей действия не возымело. Люди требуют выпустить всех задержанных и новых выборов!

Представители руководства "Беларуськаля" уговаривают людей не начинать забастовку. Люди их освистывают. 

Шахтерам обещают "формат диалога". Но Центризирком уже объявил победу Лукашенко на выборах.

Люди начинают скандировать "Уходи!" и "Бастуем!"
"Белорусский партизан"
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