Солигорск скандирует: "Бастуем!"

В эти минуты проходит митинг на центральной площади.





Вчерашнее мямление министра Караева с извинениями на людей действия не возымело. Люди требуют выпустить всех задержанных и новых выборов!





Представители руководства "Беларуськаля" уговаривают людей не начинать забастовку. Люди их освистывают.





Шахтерам обещают "формат диалога". Но Центризирком уже объявил победу Лукашенко на выборах.





Люди начинают скандировать "Уходи!" и "Бастуем!"







