Солигорск скандирует: "Бастуем!"
В первой половине дня гендиректор Беларуськалия объезжал рудники с призывом не выходить на митинги, но Солигорск вышел.
В эти минуты проходит митинг на центральной площади.
Вчерашнее мямление министра Караева с извинениями на людей действия не возымело. Люди требуют выпустить всех задержанных и новых выборов!
Представители руководства "Беларуськаля" уговаривают людей не начинать забастовку. Люди их освистывают.
Шахтерам обещают "формат диалога". Но Центризирком уже объявил победу Лукашенко на выборах.
Люди начинают скандировать "Уходи!" и "Бастуем!"
"Белорусский партизан"
17:41 14/08/2020
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