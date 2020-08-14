14 августа на "Гродно Азоте" продолжилась забастовка, фактически вышли все работники. Также бастуют Минский тракторный завод, новополоцкий "Нафтан" «и Белорусский металлургический завод в Жлобине и многие другие.

В первой половине дня собрание работников МТЗ проходило за проходной, журналистов туда не пропустили. Но с улицы были слышны многоголосые скандирования "Мира!" и " Жыве Беларусь!».





Во второй половине дня, после неудачного визита премьера Романа Головченко на завод люди начали скандировать: "Лукашенко в отставку", требуют вернуть Тихановскую, провести новые выборы, вывести армию из городов.





Люди полностью заполнили всю площадку перед заводом, сообщает Белсат.





Рабочие МТЗ вышли на проезжую часть улицы Долгобродская, скандируют "Жыве Беларусь!", и идут в сторону Дома правительства на площадь Независимости. В колонну рабочих вливаются другие люди.









Бородатый рабочий лидер стачкома МТЗ, чем-то похожий на Фиделя Кастро, но с набитой на руке погоней, перед стартом колонны сказал журналистам и стачкому: "Если кто-то из участников сегодня исчезнет, в понедельник МТЗ станет"



