"Если сегодня хоть кого-то тронут, МТЗ встанет" Тракторный идет на площадь Независимости
13 августа в Беларуси начались беспрецедентные для страны масштабные забастовки рабочих. Одним из первых стал символ белорусской промышленности, БелАЗ, позже к забастовке присоединились "Гродно Азот", Белмедпрепараты, "Белкард".
14 августа на "Гродно Азоте" продолжилась забастовка, фактически вышли все работники. Также бастуют Минский тракторный завод, новополоцкий "Нафтан" «и Белорусский металлургический завод в Жлобине и многие другие.
Основное требование рабочих - отставка действующего главы государства и признание новым президентом Светланы Тихановской, передает Белсат.
В первой половине дня собрание работников МТЗ проходило за проходной, журналистов туда не пропустили. Но с улицы были слышны многоголосые скандирования "Мира!" и " Жыве Беларусь!».
Во второй половине дня, после неудачного визита премьера Романа Головченко на завод люди начали скандировать: "Лукашенко в отставку", требуют вернуть Тихановскую, провести новые выборы, вывести армию из городов.
Люди полностью заполнили всю площадку перед заводом, сообщает Белсат.
Рабочие МТЗ вышли на проезжую часть улицы Долгобродская, скандируют "Жыве Беларусь!", и идут в сторону Дома правительства на площадь Независимости. В колонну рабочих вливаются другие люди.
Бородатый рабочий лидер стачкома МТЗ, чем-то похожий на Фиделя Кастро, но с набитой на руке погоней, перед стартом колонны сказал журналистам и стачкому: "Если кто-то из участников сегодня исчезнет, в понедельник МТЗ станет"
"Белорусский партизан"
16:11 14/08/2020
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