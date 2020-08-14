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"Эта страна принадлежит народу Беларуси". Тихановская заявила о создании координационного совета для передачи власти

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности к диалогу с властями и объявила о создании координационного совета для обеспечения трансфера власти.

"Эта страна принадлежит народу Беларуси". Тихановская заявила о создании координационного совета для передачи власти
Об этом сообщается в Telegram-канале Пул Первой — пресс-службы Светланы Тихановской.

"Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями. 

С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. 

В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан. 

Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в переговорном процессе. 

Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества.  

Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с беларускими властями. 

Я восхищаюсь беларусами. Спасибо, мои дорогие!  Мы сделали  невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку. 

Я выражаю сочувствие каждому пострадавшему в эти дни, каждой семье. Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которую власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться.

Власть должна показать готовность к диалогу с народом. 

Это значит, отпустить всех задержанных. 

Это значить, убрать с улиц городов ОМОН и войска.

Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей. 

Я обращаюсь к мэрам городов. Выйдите и начните разговаривать, слушать людей. Это в ваших компетенциях организовать законные и мирные митинги на площадях городов. 

Я обращаюсь к сотрудникам милиции, армии и другим силовикам. Не исполняйте преступных приказов. Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. 

Мы, люди будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа.
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