Расследование: у погибшего на "Пушкинской" в руках ничего не взрывалось
К убийству Александра Тарайковского может быть причастен спецназ КГБ "Альфа" или спецназ МВД "Алмаз", заявили расследователи команды Conflict Intelligence Team (CIT), которые занимаются исследованиям военных конфликтов.
10 августа во время подавления протестов в районе станции местро "Пушкинская"
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это видео действительно снято в Минске
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В твиттере отмечали сходство формы этих силовиков с формой бойцов «Альфы» на видео задержания наемников «ЧВК Вагнера», опубликованном незадолго до выборов.
Вечером 10 августа МВД Беларуси сообщило о гибели одного из протестующих на акции протеста против фальсификации выборов в Минске.
По версии МВД, инцидент произошел на улице Притыцкого (перекресток улицы Притыцкого и проспекта Пушкина был одним из эпицентров протестной активности в Минске в ночь с 10 на 11 августа). Причиной смерти, как сообщалось, стала детонация в руке демонстранта взрывного устройства, которое тот хотел бросить в силовиков.
Еще вечером 11 августа в соцсетях стали публиковать видео, которое позднее связали с предполагаемым убийством протестующего. На нем не видно взрывного устройства, зато видна вспышка от выстрела со стороны шеренги силовиков, после чего протестующий падает.
Еще одно видео здесь
13 августа стало известно имя погибшего: его звали Александр Тарайковский. Журналисты белорусской редакции «Радио Свобода» поговорили с женой погибшего, которая опознала его на приведенном выше видео.
Возможно, она узнала Тарайковского в том числе по одежде (в статье приводится фотография Тарайковского в одежде, очень похожей на ту, что была на протестующем на видео).
Александр Тарайковский
Исследователи подтверждают, что это видео действительно снято в Минске на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.
При покадровом просмотре видео видно, как один из стоящих в середине перекрестка силовиков поднимает оружие, а затем видна вспышка выстрела, после которой протестующий начинает шататься и падает на левый бок и неподвижно лежит на спине.
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Стоит отметить, что бойцы в похожей экипировке, по-видимому, причастны к ранению журналистки белорусского издания «Наша Нива» на улице Кальварийской в Минске вечером 10 августа. В самом начале видео, где журналистке попадает в ногу резиновая пуля, видны бойцы в похожей форме и с такими же светоотражающими элементами на рукавах.
Остается открытым вопрос, к какой именно силовой структуре принадлежат эти бойцы. Роберт Ли предположительно идентифицирует их (в час ночи 11 августа) как СОБР МВД. В середине десятого 10 августа корреспондент TUT.BY сообщал, что работает «Алмаз». Наконец, в онлайне телеканала «Белсат» в 23:15 того же дня цитируется сообщение корреспондента «Нашей Нивы», что перекресток Пушкина и Притыцкого заняли бойцы спецназа КГБ «Альфа». В твиттере отмечали сходство формы этих силовиков с формой бойцов «Альфы» на видео задержания наемников «ЧВК Вагнера», опубликованном незадолго до выборов.
Издание Tut.by первоначально отнесло силовиков в зелёной форме к спецназу МВД «Алмаз», однако впоследствии источник сообщил им, что «Альфа» носит встроенные в штаны наколенники, а «Алмаз» — нет (здесь на всякий случай отметим, что это всё распространяется лишь на теплую летнюю погоду, на фотографиях от 2020 года нам встречались бойцы «Альфы» с наколенниками, надетыми поверх утеплённых штанов). Кроме того, по сообщению источника, «Алмаз» носит бронежилеты Fort Defender.
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Итак, если на видео действительно запечатлен момент убийства Александра Тарайковского, то с высокой вероятностью убийство совершил один из бойцов спецназа КГБ Беларуси «Альфа» или спецназа МВД «Алмаз» (качество видео не позволяет отличить одних от других).
К сожалению, установить, какой именно боец стрелял в Тарайковского, будет сложно, поскольку, во-первых, они постоянно перемещались по перекрестку, а во-вторых, были в масках, закрывающих лицо. В любом случае, это видео свидетельствует против версии МВД Беларуси о самоподрыве, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышка выстрела одного из спецназовцев в шеренге, напротив, видна очень хорошо.
Добавим, по данным TUT.BY, Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.
Как уже сообщалось, прощание с Александром Тарайковским пройдёт в 12:00 в субботу, 15 августа, по адресу Ольшевского, 12.
Семья погибшего ПРОСИТ ПРИЙТИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКА, чтобы отдать долг памяти человеку, который погиб за свободу страны.
Похороны пройдут на Западном кладбище.
Источник: medium.com
19:57 14/08/2020
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