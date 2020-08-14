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Ситуацию в Беларуси обсудят Макрон и Меркель

Встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоится 20 августа, проинформировала в пятницу канцелярия французского президента.


"Два лидера обсудят широкий спектр тем, в том числе ситуацию в Ливане, в Беларуси, в регионе Восточного Средиземноморья, а также Brexit и противодействие Европы пандемии COVID-19", - цитирует заявление Елисейского дворца interfax.by

Напомним, ранее Макрон обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом РФ Путиным.

Как отмечал в этой связи в интервью "Белорусскому партизану" Андрей Поротников, это означает, что мировые лидеры уже не воспринимают Лукашенко лигитимным главой государства - он больше не является внешнеполитическим субъектом.
"Белорусский партизан"
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