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Демократическая общественность: победу одержала Светлана Тихановская, Лукашенко должен уйти

Демократические партии и движения приняти 14 августа Декларацию о выходе из политического кризиса

Демократическая общественность: победу одержала Светлана Тихановская, Лукашенко должен уйти
Декларацию подписали: 

председатель БСДП Игорь Борисов, 
председатель Партии БНФ Григорий Костусев, 
председатель БКДП Александр Ярошук, 
председатель Движения” За Свободу " Юрий Губаревич, 
председатель оргкомитета по созданию ПСП Владимир Новосяд, 
сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Виталий Рымашевский.

«Белорусский партизан» публикует документ.

Мы, представители демократических сил, констатируем, что на президентских выборах, состоявшихся 9 августа 2020 г., победу одержала Светлана Тихановская.
Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных участников мирных акций протестов и политзаключенных.

Мы требуем немедленного ухода в отставку с поста президента Александра Лукашенко, как кандидата, который не получил поддержки народа Беларуси и осуществил силовой захват и узурпацию власти.

Мы требуем немедленной отставки и ареста руководителей КГБ и КГК Валерия Вакульчика и Ивана Тертеля, которые шантажировали расправой над мужем и детьми законно избранного Президента Республики Беларусь Светлану Тихоновскую и заставили ее уехать из страны.

Мы требуем немедленной отставки и ареста руководителей МВД и ОМОН Юрия Караева и Юрия Подобеда за совершенные их подчиненными жестокие расправы и зверства, необоснованное насилие, издевательские пытки с человеческими жертвами, применение травматического и огнестрельного оружия в отношении участников мирных протестов.

Мы требуем немедленной отставки и ареста членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во главе с Лидией Ермошиной за организацию массовых фальсификаций при проведении выборов, которые привели к силовому захвату и узурпации власти.

Мы обращаемся к гражданам, в том числе к трудовым коллективам, не останавливаться и наращивать активность своим участием в мирных акциях протеста против сфальсифицированных выборов и защитить настоящие результаты президентских выборов.
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