Декларацию подписали:





председатель БСДП Игорь Борисов,

председатель Партии БНФ Григорий Костусев,

председатель БКДП Александр Ярошук,

председатель Движения” За Свободу " Юрий Губаревич,

председатель оргкомитета по созданию ПСП Владимир Новосяд,

сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Виталий Рымашевский.





«Белорусский партизан» публикует документ.





Мы, представители демократических сил, констатируем, что на президентских выборах, состоявшихся 9 августа 2020 г., победу одержала Светлана Тихановская.

Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных участников мирных акций протестов и политзаключенных.





Мы требуем немедленного ухода в отставку с поста президента Александра Лукашенко, как кандидата, который не получил поддержки народа Беларуси и осуществил силовой захват и узурпацию власти.





Мы требуем немедленной отставки и ареста руководителей КГБ и КГК Валерия Вакульчика и Ивана Тертеля, которые шантажировали расправой над мужем и детьми законно избранного Президента Республики Беларусь Светлану Тихоновскую и заставили ее уехать из страны.





Мы требуем немедленной отставки и ареста руководителей МВД и ОМОН Юрия Караева и Юрия Подобеда за совершенные их подчиненными жестокие расправы и зверства, необоснованное насилие, издевательские пытки с человеческими жертвами, применение травматического и огнестрельного оружия в отношении участников мирных протестов.





Мы требуем немедленной отставки и ареста членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во главе с Лидией Ермошиной за организацию массовых фальсификаций при проведении выборов, которые привели к силовому захвату и узурпации власти.





Мы обращаемся к гражданам, в том числе к трудовым коллективам, не останавливаться и наращивать активность своим участием в мирных акциях протеста против сфальсифицированных выборов и защитить настоящие результаты президентских выборов.