Ответ Качановой: Кто дал Вам право так жестоко истязать нашу прекрасную молодежь?
Любовь к Родине и своему народу - главное отличие цивилизованного человека, пишет в открытом письме к Наталье Качановой врач Мария Кикнавелидзе.
Ваше заявление явилось катализатором выхода эмоций и негодования, которые переполняют меня, особенно в последние дни.
Я врач и родилась в семье врачей, которые учили меня спасать и помогать. Родители мои были честные, справедливые, чуткие люди. Поэтому и специальность свою я выбрала не случайно.
Как гражданка нашей страны, хочу ответить на Ваше запоздалое обращение.
Я не сомневаюсь в том, что Вы, все депутаты и члены правительства видите те бесчинства, которые творятся на улицах городов нашей страны.
Вы видите, как избивают, калечат и унижают нашу молодежь, стариков, несовершеннолетних. Какие физические и душевные травмы им наносят? Какими словами успокоить матерей, потерявших своих детей?
А теперь, позвольте мне прокомментировать Ваше обращение.
1. Вы говорите, что «народ сделал свой выбор»? Нет! Вы сами всегда пытаетесь его нам навязать.
2. Вы говорите, что «президент услышал мнение трудовых коллективов»? А почему он не услышал стонов и криков на Окрестино? Который день, прибывая в нечеловеческих условиях, кричат наши дети. Кто дал Вам право так жестоко истязать нашу прекрасную молодежь?
На парадах и военных праздниках нам показывают мощь наших силовых структур, на содержание, обучение и экипировку которых государство тратит огромные средства из нашего кармана в виде налогов.
В Беларуси самая многочисленная силовая структура на душу населения в Европе. Зачем нам это?
3. Вы говорите, что нужно «прекратить самоуничтожение»? Как это понимать? Означает ли это, что народ сам себя уничтожает?
4. Вы говорите, что «нам не нужна война» и «мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы нашей независимой страны»? Разве прекрасные девушки и женщины с цветами в руках могут разрушить страну?
Нам надоело слушать о войне и майданах. Мы Белорусы - мирный народ!
5. Вы говорите, что будут выпущены более тысячи человек «под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях»? Какие несанкционированные мероприятия? Это мирные, народные собрания!
6. Вы, от имени депутатского корпуса Беларуси призываете всех остановиться. Но мне кажется, что Ваше обращение необходимо направить к силовым структурам.
Кто позволил им разъезжать по городу в машинах скорой помощи? Кто позволил, угрожая пистолетом, избивать до полусмерти мирных граждан?
За эти несколько дней «представители правопорядка» напрочь уничтожили свой авторитет. И пройдет не один десяток лет, когда у наших граждан появится к ним уважение.
Вот и все. Я высказала, что хотела. Мне стало легче.
Низкий поклон нашей молодежи, у которой хватает сил противостоять этому зверству.
Низкий поклон врачам, которые помогают всем в такое жуткое и жестокое время. Давая клятву Гиппократа они верно служат своему народу.
Мария Кикнавелидзе,
Председатель ревизионной комиссии ОО «Белорусская ассоциация врачей» (2011-2015)
Председатель Комитета белорусской ассоциации страховщиков по медицинскому страхованию (2010-2017)
"Белорусский партизан"
13:33 14/08/2020
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