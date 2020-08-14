+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ответ Качановой: Кто дал Вам право так жестоко истязать нашу прекрасную молодежь?

Любовь к Родине и своему народу - главное отличие цивилизованного человека, пишет в открытом письме к Наталье Качановой врач Мария Кикнавелидзе.

Ответ Качановой: Кто дал Вам право так жестоко истязать нашу прекрасную молодежь?
Ваше заявление явилось катализатором выхода эмоций и негодования,  которые переполняют меня, особенно в последние дни.

Я врач и родилась в семье врачей, которые учили меня спасать и помогать. Родители мои были честные, справедливые, чуткие люди. Поэтому и специальность свою я выбрала не случайно.  

Как гражданка нашей страны, хочу ответить на Ваше запоздалое обращение.
Я не сомневаюсь в том, что Вы, все депутаты и члены правительства видите те бесчинства, которые творятся на улицах городов нашей страны. 

Вы видите, как избивают, калечат и унижают нашу молодежь, стариков, несовершеннолетних. Какие физические и душевные травмы им наносят? Какими словами успокоить матерей, потерявших  своих детей?

А теперь, позвольте мне прокомментировать Ваше обращение.

1. Вы говорите, что «народ сделал свой выбор»? Нет! Вы сами всегда пытаетесь его нам навязать.

2. Вы говорите, что «президент услышал мнение трудовых коллективов»? А почему он не услышал стонов и криков на Окрестино? Который день, прибывая в нечеловеческих условиях, кричат наши дети. Кто дал Вам право так жестоко истязать нашу прекрасную молодежь?

На парадах и военных праздниках нам показывают мощь наших силовых структур, на содержание, обучение и экипировку которых  государство тратит огромные средства из нашего кармана в виде налогов. 

В Беларуси самая многочисленная силовая структура на душу населения в Европе. Зачем нам это? 

3. Вы говорите, что нужно «прекратить самоуничтожение»? Как это понимать? Означает ли это, что народ сам себя уничтожает? 

4. Вы говорите, что «нам не нужна война» и «мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы нашей независимой страны»? Разве прекрасные девушки и женщины с цветами в руках могут разрушить страну? 

Нам надоело слушать о войне и майданах. Мы Белорусы - мирный народ!

5. Вы говорите, что будут выпущены более тысячи человек «под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях»? Какие несанкционированные мероприятия? Это мирные, народные собрания!
 
6. Вы, от имени депутатского корпуса Беларуси призываете всех остановиться. Но мне кажется, что Ваше обращение необходимо направить к силовым структурам. 

Кто позволил им разъезжать по городу в машинах скорой помощи? Кто позволил, угрожая пистолетом, избивать до полусмерти мирных граждан? 

За эти несколько дней «представители правопорядка» напрочь уничтожили свой авторитет. И пройдет не один десяток лет, когда у наших граждан появится к ним уважение.

Вот и все. Я высказала, что хотела. Мне стало легче.

Низкий поклон нашей молодежи, у которой хватает сил противостоять этому зверству.


Низкий поклон врачам, которые помогают всем в такое жуткое и жестокое время. Давая  клятву Гиппократа они верно служат  своему народу.


Мария Кикнавелидзе, 

Председатель ревизионной комиссии ОО «Белорусская ассоциация врачей» (2011-2015)

Председатель Комитета белорусской ассоциации страховщиков  по медицинскому страхованию (2010-2017)
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]