Ваше заявление явилось катализатором выхода эмоций и негодования, которые переполняют меня, особенно в последние дни.





Я врач и родилась в семье врачей, которые учили меня спасать и помогать. Родители мои были честные, справедливые, чуткие люди. Поэтому и специальность свою я выбрала не случайно.





Как гражданка нашей страны, хочу ответить на Ваше запоздалое обращение.

Я не сомневаюсь в том, что Вы, все депутаты и члены правительства видите те бесчинства, которые творятся на улицах городов нашей страны.





Вы видите, как избивают, калечат и унижают нашу молодежь, стариков, несовершеннолетних. Какие физические и душевные травмы им наносят? Какими словами успокоить матерей, потерявших своих детей?





А теперь, позвольте мне прокомментировать Ваше обращение.





1. Вы говорите, что «народ сделал свой выбор»? Нет! Вы сами всегда пытаетесь его нам навязать.





2. Вы говорите, что «президент услышал мнение трудовых коллективов»? А почему он не услышал стонов и криков на Окрестино? Который день, прибывая в нечеловеческих условиях, кричат наши дети. Кто дал Вам право так жестоко истязать нашу прекрасную молодежь?





На парадах и военных праздниках нам показывают мощь наших силовых структур, на содержание, обучение и экипировку которых государство тратит огромные средства из нашего кармана в виде налогов.





В Беларуси самая многочисленная силовая структура на душу населения в Европе. Зачем нам это?





3. Вы говорите, что нужно «прекратить самоуничтожение»? Как это понимать? Означает ли это, что народ сам себя уничтожает?





4. Вы говорите, что «нам не нужна война» и «мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы нашей независимой страны»? Разве прекрасные девушки и женщины с цветами в руках могут разрушить страну?





Нам надоело слушать о войне и майданах. Мы Белорусы - мирный народ!





5. Вы говорите, что будут выпущены более тысячи человек «под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях»? Какие несанкционированные мероприятия? Это мирные, народные собрания!

6. Вы, от имени депутатского корпуса Беларуси призываете всех остановиться. Но мне кажется, что Ваше обращение необходимо направить к силовым структурам.





Кто позволил им разъезжать по городу в машинах скорой помощи? Кто позволил, угрожая пистолетом, избивать до полусмерти мирных граждан?





За эти несколько дней «представители правопорядка» напрочь уничтожили свой авторитет. И пройдет не один десяток лет, когда у наших граждан появится к ним уважение.





Вот и все. Я высказала, что хотела. Мне стало легче.





Низкий поклон нашей молодежи, у которой хватает сил противостоять этому зверству.





Низкий поклон врачам, которые помогают всем в такое жуткое и жестокое время. Давая клятву Гиппократа они верно служат своему народу.





Мария Кикнавелидзе,





Председатель ревизионной комиссии ОО «Белорусская ассоциация врачей» (2011-2015)





Председатель Комитета белорусской ассоциации страховщиков по медицинскому страхованию (2010-2017)







