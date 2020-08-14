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Третья жертва? Врач скорой в Жодино рассказал о смерти демонстранта в больнице

Врач скорой в Жодино заявил, что жестокие действия ОМОНа привели к гибели демонстранта, глава города это отрицает.

Тысячи жители Жодино накануне вечером встретились с председателем горисполкома, они потребовали объявить реальные результаты голосования на избирательных участках и заявили, что жестокие действия ОМОНа привели к гибели демонстранта, передает Белсат.

Вечером 13 августа в центре Жодино прошла массовая акция. Об этом договорились днем ​​на митинге БелАЗа, на котором присутствовал глава города Дмитрий Заблоцкий.

Тысячи жителей Жодино очень жестко потребовали прекращения беспорядков силовиков на улицах, освобождения задержанных и проведения новых выборов. Люди скандируют «ОМОН из города!» и «Давай!», требуют сформировать из жителей добровольную дружину вместо милиции.

Председатель горисполкома заявил, что в городе нет ОМОНа, а есть только внутренние войска, которые охраняют изолятор. По его словам, сегодня из изолятора выпустили 500 человек.

На митинге врач скорой помощи заявил, что в больнице города после избиения силовиками умер молодой человек. Заблоцкий назвал это «ложью», но пообещал приехать в больницу и посмотреть на избитых.



Ранее сообщалось, что вечером 10 августа в Минске в районе метро "Пушкинская" погиб человек, МВД сразу заявило, что у него в руке взорвалось неустановленное взрывное устройства, очевидцы произошедшего говорят, что у него  руках ничего не было.

Позже стало известно, что в Гомеле после избиения силовиками погиб 25-летний парень - его задержали вечером 9 августа, когда он шел на свидание к девушке.

И это толь те случаи, о которых стало известно общественности. Посколько многие после зверских задержаний еще не могут найти своих близких, а в больницах много людей в тяжелом состоянии, список жертв может быть гораздо больше.
"Белорусский партизан"
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