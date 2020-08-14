Тысячи жители Жодино накануне вечером встретились с председателем горисполкома, они потребовали объявить реальные результаты голосования на избирательных участках и заявили, что жестокие действия ОМОНа привели к гибели демонстранта, передает Белсат





Вечером 13 августа в центре Жодино прошла массовая акция. Об этом договорились днем ​​на митинге БелАЗа, на котором присутствовал глава города Дмитрий Заблоцкий.





Тысячи жителей Жодино очень жестко потребовали прекращения беспорядков силовиков на улицах, освобождения задержанных и проведения новых выборов. Люди скандируют «ОМОН из города!» и «Давай!», требуют сформировать из жителей добровольную дружину вместо милиции.





Председатель горисполкома заявил, что в городе нет ОМОНа, а есть только внутренние войска, которые охраняют изолятор. По его словам, сегодня из изолятора выпустили 500 человек.





На митинге врач скорой помощи заявил, что в больнице города после избиения силовиками умер молодой человек. Заблоцкий назвал это «ложью», но пообещал приехать в больницу и посмотреть на избитых.













Ранее сообщалось, что вечером 10 августа в Минске в районе метро "Пушкинская" погиб человек, МВД сразу заявило, что у него в руке взорвалось неустановленное взрывное устройства, очевидцы произошедшего говорят, что у него руках ничего не было.





Позже стало известно, что в Гомеле после избиения силовиками погиб 25-летний парень - его задержали вечером 9 августа, когда он шел на свидание к девушке.





И это толь те случаи, о которых стало известно общественности. Посколько многие после зверских задержаний еще не могут найти своих близких, а в больницах много людей в тяжелом состоянии, список жертв может быть гораздо больше.