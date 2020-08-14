+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Цинизм дня: МВД огранизовало "горячую линию" для родных задержанных. Всех отпустить!

МВД заявляет об открытии "горячей линии", через которую мржно будет узнать о местонахождении жестоко задержанных белорусов, которые протестовали против фальсификации результатов выборов.


"В 14.00 в МВД Беларуси открывается горячая линия, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках", - цинично заявляет в  Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По этим телефонам, возможно, вам смогут рассказать, где именно находится ваш близкий человек, пропавший после прошедших в стране так называемых выборов:

по Минску - (017) 218-73-92, 218-73-40, 239-43-84;

по Брестской области - (0162) 20-55-87;

по Витебской области - (0212) 24-03-29;

по Гомельской области - (0232) 96-74-47;

по Гродненской области - (0152) 79-72-20, 102;

по Минской области - (01795) 5-24-32, 102;

по Могилевской области: 102.

Но вряд ли вам расскажут, как там над ним извевались и в каком он состоянии.

Накануне власти заявили, что выпустят тысячу "случайно" задержанных. 

Но как они смели задерживать людей только за то, что те вышли потребовать честных выборов и честного подсчета голосов.

А в рузельтате сорвавшиеся с цепи головорезы, которые живут за наши деньги и должны нас защищать, стали за это жечь нас гранатами, травить газом, стрелять резиновыми пулями и нещадно избивать - и при задержании, и в автозаках, и в РУВД, и потом в тюрьмах, откуда многих выносили на носилках и увозили в скорых!
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО
Александр Бухвостов
ЗАЯВЛЕНИЕ СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ
Павел Знавец
Он с семьёй сбежал. Садистов -- арестовать!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]