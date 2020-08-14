



"В 14.00 в МВД Беларуси открывается горячая линия, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках", - цинично заявляет в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





По этим телефонам, возможно, вам смогут рассказать, где именно находится ваш близкий человек, пропавший после прошедших в стране так называемых выборов:





по Минску - (017) 218-73-92, 218-73-40, 239-43-84;





по Брестской области - (0162) 20-55-87;





по Витебской области - (0212) 24-03-29;





по Гомельской области - (0232) 96-74-47;





по Гродненской области - (0152) 79-72-20, 102;





по Минской области - (01795) 5-24-32, 102;





по Могилевской области: 102.

Но вряд ли вам расскажут, как там над ним извевались и в каком он состоянии.





Накануне власти заявили, что выпустят тысячу "случайно" задержанных.





Но как они смели задерживать людей только за то, что те вышли потребовать честных выборов и честного подсчета голосов.





А в рузельтате сорвавшиеся с цепи головорезы, которые живут за наши деньги и должны нас защищать, стали за это жечь нас гранатами, травить газом, стрелять резиновыми пулями и нещадно избивать - и при задержании, и в автозаках, и в РУВД, и потом в тюрьмах, откуда многих выносили на носилках и увозили в скорых!