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"Мы должны отстоять свой выбор!" Светлана Тихановская обратилась к белорусам

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила белорусов за поддержку и призвала власти остановить насилие.

"Мы должны отстоять свой выбор!" Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Светлана Тихановская подчеркнула, что на тех участках, где подсчеты не фальсифицировали, она набрала от 60 до 70% голосов, а на одном участке — около 90%. 

«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью — в его победу большинство не верит», — сказала Тихановская.

Кандидат в президенты поблагодарила силовиков, которые не применяли насилие, и сотрудников предприятий, которые вышли на забастовки. Она подчеркнула, что поддерживает только ненасильственные методы борьбы за свои права.

Она также призвала власти - остановить насилие, мэров белорусских городов -  организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа, а белорусов - отстоять свой выбор.
"Белорусский партизан"
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