Светлана Тихановская подчеркнула, что на тех участках, где подсчеты не фальсифицировали, она набрала от 60 до 70% голосов, а на одном участке — около 90%.





«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью — в его победу большинство не верит», — сказала Тихановская.









Кандидат в президенты поблагодарила силовиков, которые не применяли насилие, и сотрудников предприятий, которые вышли на забастовки. Она подчеркнула, что поддерживает только ненасильственные методы борьбы за свои права.















