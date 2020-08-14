Лукашенко демонстрирует, что не боится забастовок. Ну-ну...





Люди, недовольные озвученными результатами голосования и силовым разгоном акций протеста, выходят к проходным своих предприятий и требуют честных выборов и прекращения насилия. Накануне такой митинг прошел на БелАЗе, сегодня люди вышли на "Гродно-Азот" и жлобинском БМЗ.









"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - сказал Лукашенко в начале совещания, посвященного актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, передает БелТА





По его мнению, сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы.





"Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать - пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", - сказал Лукашенко.





При этом он напомнил, что остановка работы на ряде предприятий может оказаться на руку конкурентам, в качестве примера привел Беларуськалий".





"Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Лукашенко.





Аналогичная ситуация, по его мнению, может сложиться и на рынке машиностроения – проблемы со сбытом могут обостриться для МТЗ, МАЗа и других предприятий отрасли.





"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - сказал Лукашенко.





По его словам, остановка предприятий может привести к потере рынков.





"Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - сказал он.





Вопрос уйти добровольно, как того требуют люди, для Лукашенко даже не стоит. Хотя еще недавно он клялся, что не будет держаться за власть синими руками. Но, увы, каждое новое его заявление в ходе нынешней избират ной кампании, только еще больше злит людей. Мы видим политика, который настолько оторвался от действительности, что совсем потерял политическое чутье. Всем понятно, что такими действиями он только ведет страну к крови, но он считает, что все дураки.







