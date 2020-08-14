Президент Литвы: Мы не можем назвать Лукашенко законным президентом

"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа.





Представители администрации президента сообщили, что данное интервью Г. Науседа дал в четверг.





Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.





"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будет только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Г. Науседа.





По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".





На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.





Министры иностранных дел ЕС обудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.



