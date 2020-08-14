«Президентские выборы в Беларуси должны быть проведены вновь. Они должны быть прозрачными и пройти в присутствии иностранных наблюдателей», — приводит портал Novinky.cz его слова.





Ранее Бабиш заявил, что шокирован событиями в Беларуси, и призвал Евросоюз активно реагировать на них.





Сегодня на чрезвычайной видеоконференции главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в нашей стране.