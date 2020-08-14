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Программу поддержки людей в Беларуси представит премьер Польши

Ситуация в Беларуси станет одной из тем переговоров Моравецкого с госсекретарем США Майком Помпео во время его визита в Варшаву.



Программу поддержки гражданского общества и помощи репрессированным в Беларуси представит в пятницу в нижней палате парламента страны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, об этом сообщил глава канцелярии председателя Совета министров Михал Дворчик.

"Завтра в Сейме премьер представит программу поддержки репрессированных и гражданского общества в Беларуси "Солидарны с Беларусью", – сказал Дворчик, его цитирует агентство РАР.

Он отметил также, что ситуация в республике станет одной из тем переговоров Моравецкого с госсекретарем США Майком Помпео во время его визита в Варшаву, который состоится 15 августа.
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