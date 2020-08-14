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"Обратного хода для Беларуси нет". Колесникова предъявила требования к властям

Представительница объединенных штабов Мария Колесникова вечером 13 августа выступила с официальным обращением

"Обратного хода для Беларуси нет". Колесникова предъявила требования к властям
"С каждым днем несогласие набирает силу. Рабочие устраивают забастовки, врачи выходят на улицы в цепи солидарности, девушки раздают цветы, звучит “перемен”, сигналят машины, ведущие госканалов увольняются один за другим, силовики снимают форму, айтишники и бизнесмены помогают пострадавшим и задержанным. 

Граждане собирают деньги, беларусы аплодируют друг другу и поддерживают друг друга так, как этого не было еще никогда. Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали.

Весь мир понимает, что обратного хода для Беларуси нет", – заявила Колесникова.

По ее словам, происходящее пока не могут оценить только беларуские власти.

В этой связи она призвала власть:

- Немедленно прекратить применение физической силы и ограничения свободы. Беларусы имеют право мирно выражать свое несогласие, гулять по улицам, носить браслеты тех цветов, которые им нравятся.

- Выпустить всех политических заключенных и задержанных. Счет уже приблизился к 7 тысячам.

- Показать реальные результаты голосования по каждому избирательному участку и предоставить избирателям документы на проверку.

- Мэрам всех городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дать людям возможность мирно выразить свое мнение.


Мария Колесникова надеется, что действующая власть "услышит всех беларусов, примет правильное решение и исполнит все перечисленные пункты нашего предложения".
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