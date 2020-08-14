Участники акций уже собираются на заводе Козлова, МЭТЗ, ТЭЦ-4 в Минске, к полудню на протест намереваются выйти сотрудники "Мапида" и "Нафтана" – и это далеко не все предприятия в стране, работники которых решили выразить свое отношение к итогам выборов.





По предварительной информации, к акции намерены присоединиться Табачная фабрика, Мясокомбинат, "Азот".





С утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия.





Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел директор завода, мэр Жлобина и начальник РУВД.





По словам рабочих, бастовать им не разрешают, руководство предупредило, что один из пытавшихся вчера не работать уже уволен.





Второй день по стране проходят забастовки и акции протеста на заводах и компаниях. Накануне массовая акция прошла на жодинском заводе БелАЗ, были митинги на МАЗе, работать отказались почти полторы сотни работников гродненского "Терразита", "Гродножилстроя".





Работники "Гродно Азот" потребовали в течение часа привезти на митинг ранее задержанных на акциях протеста работников предприятия; к митингующим приехал мэр.







Как сообщает в телеграме @nashaniva, премьер-министр Головченко едет на Минский автомобильный завод. Работники МАЗа выставили требование к властям вчера, как и БелАЗ, Гродно Азот, Белмедпрепараты и Белкард.





Сегодня к протестам присоединились Минский тракторный завод, новополоцкий Нафтан и Жлобинский металлургический завод.





Информация о митингах протеста приходят с сотен предприятий. Требования - отставка Александра Лукашенко, объявление честных результатов выборов, освобождение политзаключенных.





Тем временем силовики перекрыли проспект Независимости от Национальной библиотеки до плозади Победы - пересечения с Козлова.