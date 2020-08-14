По мере приближения дня голосования действия властей стали носить все более брутальный характер. Они делали все, чтобы эта избирательная кампания не была хотя бы отдаленно похожа на настоящие выборы.





За неделю до 9 августа агитационная кампания Светланы Тихановской была де-факто запрещена. Митинги в ее поддержку по всей стране отменили под предлогом, что места, отведенные для их проведения, оказались заняты. Страхи властей носили все более причудливый характер. Отменили даже матчи футбольного чемпионата, как только появилась информация, что один из них планирует посетить Светлана.





За пять дней досрочного голосования проголосовало почти 42% избирателей. Рекорд белорусских избирательных кампаний. Однако независимые наблюдатели утверждают, что явка досрочного голосования была «накручена» примерно вдвое.





Рекордное досрочное голосование нужно властям для психологического воздействия на членов избирательных комиссий. Когда 42% за Лукашенко (а как всем известно, все голоса, поданные на досрочном голосовании, по понятным причинам оказываются в поддержку действующего президента), то им легче искусственно подгонять итоги волеизъявления под нужный результат.





День 9 августа выявил невиданную для белорусских выборов картину: огромные очереди на избирательных участках. Такого не было в стране с 1994 года. Долгие годы ходить голосовать считалось дурным тоном. Ибо выборы в Беларуси на четверть столетия исчезли совсем как институт. И вот сейчас люди повалили на избирательные участки. На некоторых из них стоять пришлось 3—4 часа.





Вряд ли можно сомневаться, что абсолютное большинство этих людей — сторонники перемен. Приверженцы А. Лукашенко, скорее всего, голосовали досрочно. Вряд ли эти люди, стоявшие в долгих очередях, верили, что их голос будет посчитан справедливо. Ибо то, что творили власти последние 2—3 месяца, развеяло последние иллюзии на этот счет.





Их приход на избирательный участок — это демонстрация гражданской позиции, символический жест, своеобразная фига в адрес власти. А председатель ЦИК Лидия Ермошина не придумала ничего более умного, как заявить, что очереди на участках — это «организованная провокация» со стороны протестного электората. Но она фактически признала, что народ, стоящий в очередях, — это протестный электорат.





А тем временем все последние дни продолжались задержания оппозиционных активистов. Независимых наблюдателей не допустили к наблюдению за ходом голосования, несколько десятков из них было задержано милицией. Платформу «Голос», которая должна была проводить альтернативный подсчет голосов, заблокировали.





9 августа Беларусь фактически оказалась на осадном положении. На границе ограничили въезд в страну иностранцев. ГАИ и военные машины с бойцами контролировали подъезды к Минску, проверяли автомобили. Был перекрыт центр Минска — Площадь Независимости, там дежурило много спецтехники, сотрудников МВД. Возникли серьезные проблемы с интернетом. Прекратили работать многие станции метро.





Политическое руководство фактически показывает, что его мало интересует легитимность итогов выборов, т. е доверие общества к тем результатам, которые объявлены. На его повестке дня стоит вопрос об удержании власти любой ценой. Ставка делается на голую силу.





Об этом свидетельствуют и озвученные цифры итогов выборов. Согласно им, за А. Лукашенко подано 80,23% голосов, за С. Тихановскую — 9,9%. Цифры настолько невероятные в контексте электоральной ситуации, что в них не поверят даже сторонники А. Лукашенко. Зачем власти так делают? Почему не объявят о победе А. Лукашенко с результатом, например, 51%? Возможно, какая-то часть общества в это и поверила бы.





Но А. Лукашенко решил лечить возбужденное общество шоковой терапией. Надо огламошить людей настолько невероятной цифрой своего перевеса, чтобы с помощью такого шока парализовать всякую волю к сопротивлению, несогласию. И показать народу, что он в этой стране полный и безоговорочный хозяин, как захочет, так и сделает, и никто не смеет ограничивать его норов.





Причем на восьми участках, согласно официальным протоколам, победила Светлана Тихановская. Можно предположить, что избирательная машина дала сбой, и на этих участках члены комиссий не стали фальсифицировать результаты. Причем перевес С. Тихановской над А. Лукашенко в этих протоколах оказался большим примерно в 2, 3, 4 раза.





И это ломает, смазывает общую картину, которую рисовал ЦИК. Ибо так не бывает по законам математики, когда в городе на некоторых участках один кандидат побеждает с перевесом в 70%, а на других с таким же итогом фаворитом оказывается его главный конкурент. Видимо, и по этой причине власти так долго не объявляли предварительные итоги выборов.





По всем предвыборным раскладам («подписная революция», массовые митинги в поддержку Светланы Тихановской, голосования в социальных сетях, те же очереди на участках для голосования и пр.) действующий президент не мог победить на этих выборах. Это понимал и сам А. Лукашенко.





Именно поэтому были включены невиданные в истории белорусских выборов политические репрессии, ликвидированы любые механизмы независимого контроля за процессом голосования и подсчетом голосов.





На предыдущих выборах тоже все было совсем недемократично. Но тогда А. Лукашенко все же имел некоторый электоральный перевес над ближайшими оппонентами. И это могло служить определенным оправданием отключения демократических механизмов. Теперь все по-другому. Иначе говоря, мы имеем ситуацию классической узурпации власти.





Предсказуемо в ночь с 9 на 10 августа во многих городах Беларуси прошли массовые протесты против недемократических выборов. Они жестко разгонялись милицией, есть пострадавшие. Впервые в истории Беларуси сотрудники МВД применили против протестующих дымовые шашки, резиновые пули, водометы, зафиксирован случай, когда людей сбил автозак.





С одной стороны, стихийная самоорганизация, рассредоточение по разным точкам города создавали определенные проблемы для силовых структур. Но, с другой стороны, отсутствие единого плана, конкретных задач, требований, руководства, признанных лидеров делает протест в значительной мере холостым. Большинство населения Беларуси, проголосовавшего за С. Тихановскую, не готово защищать одержанную победу.





А главный итог этой избирательной кампании состоит в том, что белорусское общество получило тяжелую травму. С такой же травмой придется жить и власти. Ибо легитимность этих выборов, власти А. Г. Лукашенко, в целом правящего режима оказалась под большим сомнением.





Иначе говоря, по итогам выборов мы получили травмированный социум. И с таким травматическим комплексом белорусам предстоит жить.