"Я глубоко обеспокоен насилием, которое государственные власти применяют против людей, мирно демонстрирующих свое стремление к переменам", - говорится в специальном заявлении главы Европарламента, опубликованном в четверг на сайте представительной ассамблеи ЕС.





"Белорусы имеют право протестовать и выражать свой гнев против оспариваемых результатов выборов и непрозрачного избирательного процесса, которые не соответствовали минимальным международным стандартам", - сказал Сассоли.





Он призвал президента Беларуси Александра Лукашенко "прекратить репрессии и воздерживаться от дальнейшего насилия".





По его словам, "применение грубой силы правоохранительными службами против собственного народа, приводящее к гибели или ранениям, должно иметь последствия в соответствии с международным правом, включая целевые санкции".





Ранее в четверг в твиттере Сассоли уже призывал Лукашенко "немедленно освободить задержанных" и заявил, что "жители Беларуси имеют право на протест".





В пятницу внеочередной Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза призвал белорусские власти "положить конец насилию, освободить всех незаконно задержанных лиц и незамедлительно вернуться на путь надлежащего демократического и плюралистического поведения, приступив к диалогу с обществом".





"В противном случае нам придется пересмотреть наши отношения и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов. Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14 августа, на созванном мною внеочередном Совете по иностранным делам", - написал Боррель в своем блоге.





В Беларуси с 9 августа проходят мирные акции протеста. Протестующие не согласны с официально объявленными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.





Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, один умер в тюрьме, более 250 пострадавших госпитализированы, многие из них в тяжелом состоянии. При задержании и в тюрьмах людей жестоко избивали, издевались и унижали.













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