Акция прошла на проспекте Руставели недалеко от здания грузинского парламента, в руках участники акции держали бело-красно-белые флаги, плакаты, а также фотографии пострадавших в ходе протестов в Белоруссии.









Как заявили организаторы акции журналистам, они просят президента Грузии Саломе Зурабишвили не поздравлять Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и "выразить поддержку белорусскому народу".



