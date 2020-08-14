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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Минске с утра на улицах возобновились протесты

В Минске и других городах Беларуси начинаются ненасильственные акции протеста. Люди выходят на улицы, чтобы выразить протест против издевательств и избиений, которым подвергали задержанных силовики, а также с требованием новых выборов.

По данным TUT.by, напротив универмага "Беларусь" в цепь солидарности выстроились врачи. Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия".

Как сообщалось, в пятницу утром людей, задержанных на массовых акциях протеста в Минске, ночью начали выпускать из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома.
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