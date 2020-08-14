В Минске с утра на улицах возобновились протесты

В Минске и других городах Беларуси начинаются ненасильственные акции протеста. Люди выходят на улицы, чтобы выразить протест против издевательств и избиений, которым подвергали задержанных силовики, а также с требованием новых выборов.