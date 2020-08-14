Выпускать задержанных на акциях протеста людей с ЦИП на Окрестина начали примерно в 22.30. Ожидающие их родные и близкие рассказывают, что в первые полчаса выпустили примерно до 30 человек. Людей продолжают освобождать. Журналисты TUT.BY расспросили у тех, кто выходит, об условиях, в которых их содержали.









Несмотря на позднее время, вокруг ЦИП, в ожидании близких стоит очень много людей. Подъезжают водители-добровольцы, они предлагают подвезти тех, кто выходит из центра.





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Первый человек, которого мы встречаем на выходе, Николай. Он из Бобруйска, четыре года живет в Минске. Фотографироваться отказывается. Говорит, его задержали 9 августа за стелой.





— Я стоял на перекрестке, старался успокоить провокатора. Там были провокаторы, которые толкали толпу на щиты и водометы, [… ] когда я оттолкнул одного алкаша, который хотел бросить бутылку, меня схватили. А дальше: дубинки, дубинки, дубинки — и я уже в автозаке.





Николай рассказывает, что на Окрестина ему «повезло больше всех». Он сразу попал в камеру, некоторые сутки проводили на улице.





— Сначала я попал в камеру, где было 24 человека, потом перевели туда, где 46, хотя камера на шесть мест, — молодой человек описывает обстановку, в которой его содержали. — На следующий день они в шутку говорят: «Кто хочет на улице прогуляться, подышать свежим воздухом?» А потом вскользь было слышно: «На ночь». Я говорю: «Ребята, вы с ума сошли, вы в рубашках и пойдете ночью гулять?» Они так делали, чтобы поменять тех, кто был в прогулочной зоне, с теми, кто находился в камере.





— Не хватало места?





— Я понимаю, что да.





Покормили их, рассказывает Николай, на вторые сутки — дали «полбулки хлеба на 20 человек». Вода была и горячая, и холодная, можно было сполоснуться.





— Били ли вас?





— Меня нет, но много кого били, — отвечает Николай. — У нас была спокойная камера, не было таких, кто сильно возмущается. Сразу кто-то пытался нажимать на какие-то кнопки, но когда мы услышали, как жестко выводят и бьют людей, мы ничего не делали.



