Брат-2. Задержания у посольства в Москве
В Москве полицейские задержали как минимум двух участников несогласованной акции солидарности у посольства Беларуси на Маросейке.
Очевидцы сказали, что задержанных провели в автозак.
фото для иллюстрации, Москва, посольство Беларуси в России
Вечером в четверг к дипмиссии пришли несколько десятков человек. По словам корреспондента "Интерфакса", люди собирались на обеих сторонах Покровки после пересечения со Старосадским переулком. При этом территория у церкви Космы и Дамиана напротив посольства, где акции проходили четыре вечера подряд, оцеплена силовиками.
Первый стихийный митинг у посольства прошел в воскресенье вечером, когда сотни граждан Беларуси простояли несколько часов в километровой очереди к избирательному участку, но не успели проголосовать. С тех пор акции там проходили каждый вечер. В среду полиция задержала нескольких человек и разогнала собравшихся.
08:00 14/08/2020
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