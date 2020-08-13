«Дорогие белорусы! Меньше недели назад состоялись выборы президента Республики Беларусь. Народ сделал свой выбор. Но все, что начало происходить дальше, — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации.





Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни.





Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям.





Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей.





От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова.





Напомним, со дня выборов в Беларуси идут акции протестов, которые периодически перерастают в стычки с силовиками. С 9 августа были задержаны более 6,7 тысячи человек. Некоторых уже стали отпускать: минувшей ночью из ЦИП на Окрестина отпустили более 100 человек, начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Судя по всему, освобождать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.