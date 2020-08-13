+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Кочанова: Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. А про фальсификацию выборов слышать не хочет?

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она заявила, что президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. В вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» она заявила, что народ сделал свой выбор на выборах президента и нужно остановить самоуничтожение.


«Дорогие белорусы! Меньше недели назад состоялись выборы президента Республики Беларусь. Народ сделал свой выбор. Но все, что начало происходить дальше, — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации.

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни.

Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям.

Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей.

От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова.

Напомним, со дня выборов в Беларуси идут акции протестов, которые периодически перерастают в стычки с силовиками. С 9 августа были задержаны более 6,7 тысячи человек. Некоторых уже стали отпускать: минувшей ночью из ЦИП на Окрестина отпустили более 100 человек, начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Судя по всему, освобождать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]