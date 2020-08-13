Караев взял на себя ответственость за «попавших под раздачу». Готов идти под суд или застрелиться?
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за то, что во время подавления протестов травмы от силовиков получили случайные люди. Он выступил в эфире телеканала ОНТ
«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал он .
Караев также добавил, что «мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать».
Министр не ребенок. Он понимает, что все происходившее -- это преступление и даже карательная операция против белорусского народа. Три и даже четыре дня бесконечного насилия - вот что происходило в Минске. Поэтому сказать "Простите" это недостаточно.
Двое погибших, множество покалеченных, еще больше избитых... Безумие, остервенение, которое устроили его подчиненные, это не то, что можно простить.
Если белорусы его подчиненных в лицо называют карателями и фашистами, это не то, что можно забыть.
Караевцы шокировали не только Беларусь, но и весь мир. Они пошли против безоружного народа. И не просто пошли, а откровенно куражились над мирными людьми. Стая волков, вырвавшаяся на улицу, вот что это было.
Генерал Караев, этого никто не простит!
"Белорусский партизан"
21:44 13/08/2020
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