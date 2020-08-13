



«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу», — сказал он .





Караев также добавил, что «мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать».





Министр не ребенок. Он понимает, что все происходившее -- это преступление и даже карательная операция против белорусского народа. Три и даже четыре дня бесконечного насилия - вот что происходило в Минске. Поэтому сказать "Простите" это недостаточно.





Двое погибших, множество покалеченных, еще больше избитых... Безумие, остервенение, которое устроили его подчиненные, это не то, что можно простить.





Если белорусы его подчиненных в лицо называют карателями и фашистами, это не то, что можно забыть.





Караевцы шокировали не только Беларусь, но и весь мир. Они пошли против безоружного народа. И не просто пошли, а откровенно куражились над мирными людьми. Стая волков, вырвавшаяся на улицу, вот что это было.





Генерал Караев, этого никто не простит!



