В МИД России заявили о давлении на Беларусь извне

"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - заявила Захарова, передает РБК





По словам дипломата, в России фиксируют попытки давления извне на Беларусь.





"На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти". "Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - сказала Захарова.