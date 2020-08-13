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В МИД России заявили о давлении на Беларусь извне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила беспокойство из-за беспорядков в Беларуси и заявила о давлении на Беларусь извне. Об этом она сообщила в ходе брифинга в четверг, 13 августа.

"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - заявила Захарова, передает РБК.

По словам дипломата, в России фиксируют попытки давления извне на Беларусь.

 "На этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти". "Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - сказала Захарова.
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