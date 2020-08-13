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В Беларуси остаются задержанными более 20 журналистов

В Беларуси по данным на вечер четверга известно о 68 фактах задержания журналистов, 23 - остаются задержанными, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)

"Информация по журналистам на 13 августа, 17:40: остаются задержанными - 23 журналиста; задержаний журналистов, начиная с 9 августа - 68; фактов насилия против журналистов и травмировано коллег - 29", - говорится в сообщении ассоциации.

В Беларуси задерживаются как представители белорусских СМИ, так и журналисты иностранных государств, в частности, России, Украины, Польши.

В среду, 12 августа, глава МВД Беларуси Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка". По информации ведомства, такую установку Караев дал своим подчиненным на рабочем совещании.

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.
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