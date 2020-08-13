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Президенты стран Балтии и Польши выдвинули требования Лукашенко

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в совместном заявлении в четверг выдвинули требования белорусскому президенту Лукашенко, выполнение которых позволит избежать международной изоляции.

Заявление размещено на сайтах президентов четырех стран, сообщает "Европейская правда".

"Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как региональные соседи Беларуси,члены НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной", - сказано в обращении.

Поэтому они призвали Лукашенко выполнить три пункта:

- Деэскалация ситуации и немедленное прекращение применения силы против белорусского народа;

- Срочно освободить всех задержанных участников протеста, прекратить дальнейшие преследования;

- Немедленно начать диалог с белорусским народом, организовав круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества.


"Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно... Это стало бы соответствующим шагом к началу настоящего национального диалога. Мы твердо верим, что диалог - это всегда лучший путь для продвижения социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны", - говорится в заявлении .

По словам президентов, если белорусские власти выполнят эти требования, двери для сотрудничества с международным сообществом останутся открытыми.

"Изоляция - это не путь к процветанию и развитию любой нации. Мы готовы предложить свои посреднические усилия для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета вашей страны", - отмечается в заявлении.

Стоит отметить, что эти требования содержатся в плане с трех пунктов для урегулирования ситуации в Беларуси, который накануне обнародовал президент Литвы Гитанас Науседа.

Европейский Союз сейчас готовит санкции в связи с событиями в Беларуси и, скорее всего, введет их в конце августа, заявляют источники в ЕС.
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