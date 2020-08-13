У посольства Беларуси в Киеве состоялась массовая акция

13 августа состоялась акция солидарности под посольством Беларуси в Киеве.





Собравшиеся участники акции требуют освободить задержанных в Беларуси граждан, в том числе и украинцев, сообщает "Громадське" на странице в Facebook.





Они также требуют расследовать случаи милицейского произвола в республике.13 августа, состоялась акция солидарности под посольством Беларуси в Киеве.





Собравшиеся участники акции требуют освободить задержанных в Беларуси граждан, в том числе и украинцев, сообщает "Громадське" на странице в Facebook.





Они также требуют расследовать случаи милицейского произвола в республике.

Среди задержанных в Беларуси украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Они внештатно готовили материалы Громадського из Минска. Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.



Напомним, Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина требует от белорусских властей освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Ермак отметил, что граждан Украины задержали в Минске без каких-либо законных оснований.

Министерство иностранных дел через украинское посольство активно работает над тем, чтобы как можно быстрее найти и освободить всех украинцев, задержанных во время акций протестов в Беларуси.



