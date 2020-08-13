+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

У посольства Беларуси в Киеве состоялась массовая акция

Собравшиеся требуют освободить задержанных в стране украинцев.

13 августа состоялась акция солидарности под посольством Беларуси в Киеве.

Собравшиеся участники акции требуют освободить задержанных в Беларуси граждан, в том числе и украинцев, сообщает "Громадське" на странице в Facebook.

Они также требуют расследовать случаи милицейского произвола в республике.13 августа, состоялась акция солидарности под посольством Беларуси в Киеве.

Собравшиеся участники акции требуют освободить задержанных в Беларуси граждан, в том числе и украинцев, сообщает "Громадське" на странице в Facebook.

Они также требуют расследовать случаи милицейского произвола в республике.

Среди задержанных в Беларуси украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Они внештатно готовили материалы Громадського из Минска. Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки", которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.


Напомним, Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина требует от белорусских властей освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Ермак отметил, что граждан Украины задержали в Минске без каких-либо законных оснований.

Министерство иностранных дел через украинское посольство активно работает над тем, чтобы как можно быстрее найти и освободить всех украинцев, задержанных во время акций протестов в Беларуси.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины сообщило о еще одном украинце, задержанном в Беларуси.

По информации  консульства 11 августа его задержали в Бресте и он находится сейчас в местном СИЗО.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]