К Виктору Бабарико уже почти неделю не пускают адвокатов

"Сегодня, 13.08.2020, защитников Виктора Бабарико (адвокатов Дмитрия Лаевского, Александра Пыльченко, Наталью Мацкевич) снова не пустили посетить Виктора Бабарико в СИЗО КГБ.





Мы не видели подзащитного с пятницы прошлой недели, то есть 6 дней.





Не пускают "по техническим причинам". Уже не буду повторяться, что такое положение вещей незаконно и грубо нарушает права подзащитного и адвокатов.





Снова на имя Генерального прокурора подана жалоба - требуем срочных мер по обеспечению прав, напоминаем про системность нарушений, обращаем внимание на обязанность устранить нарушения.





Генеральный прокурор имеет полномочия прекратить нарушения прав граждан, имеет возможность этими полномочиями воспользоваться и, что важно, в силу закона обязан это сделать и принять меры по обеспечению прав. Но меры не принимает.





И поэтому нас не пускают посетить подзащитного, а мирных людей на улицах бьют и (или) задерживают.





Когда-то это будет в учебниках права - как пример бездействия должностных лиц, которые могли предотвратить насилие в отношении мирных граждан и нарушения прав человека, но предпочли промолчать.





И тот гул от автомобильных сигналов, которым сегодня наполнен город, это доказательство того, что народ все видит", - написал Лаевский в своем телеграме