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В Европарламенте заявили, что действиями ОМОНа в Беларуси может заняться суд в Гааге

Депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что действия ОМОНа во время силового подавления массовых протестов в Беларуси могут оказаться в компетенции Международного уголовного суда.



По словам бывшего главы Минобороны Польши, в случае, если подтвердится информация об убийствах белорусскими силовиками митингующих, виновные должны будут понести за это ответственность.

«Если сообщения об убийствах спецслужбами в Беларуси подтвердятся, мы покинем территорию санкций и перейдем в компетенцию Международного уголовного суда для ответственных должностных лиц», — написал он у себя в Twitter.
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